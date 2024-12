Sport.quotidiano.net - Tre punti, futuro, ambizioni e Bove. Fiorentina, mille motivi per battere l’Udinese

Firenze, 23 dicembre 2024 –-Udinese vale quanto una (anzi, la migliore) operazione di mercato che la società viola portare a casa fra una decina di giorni. E’ dunque su questo parallelismo-provocazione che la squadra di Palladino aspetta il fischio d’inizio di una partita che maschera bene rischi e conseguenze da dribblare con attenzione. Sul piatto di-Udinese ci sono dati statistici da aggiornare all’insù e questo è motivo di orgoglio. Ma sul piatto di-Udinese c’è anche e soprattutto la responsabilità di una squadra che vuole continuare quella corsa bella e possibile iniziata in autunno e che con il ko di, in qualche modo, ha preso a vacillare pericolosamente. L’eliminazione dalla coppa Italia, il ko di Bologna, i brividi di Guimaraes: ecco, fare bene questa sera aiuterà a raddrizzare la barra del timone viola in attesa di match da brividi (Juve e Napoli in fila) e sopratutto di un mercato che ladovrà centrare in modo perfetto.