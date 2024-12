Quotidiano.net - Sono 108 le vittime dall’inizio dell’anno. La metà di loro uccisa dal partner

Emanuela Massicci (foto sotto), 45 anni,dal marito a Ripaberarda (Ascoli Piceno) è stata la 108esima donnain Italia. Secondo i dati del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, 94 di queste donnestate uccise in ambito familiare/affettivo; 58 dihanno trovato la morte per mano delo dell’ex. L’ultimo femminicidio prima di quello di giovedì scorso era stato quello, lunedì scorso, di Antonella Tarabra, 61 anni,a Moncalieri (Torino) dal marito, che si è poi tolto la vita impiccandosi. Crescono – dicono i dati dell’XI Rapporto Eures – leover 65:37 quelle colpite nel 2024 dal coniuge o dai figli, pari al 37,4% delletotali. In forte crescita pure le figlie uccise – in numeri assoluti passate da 5 a 9 – generalmente all’interno di stragi familiari in cui le ragazze diventanocollaterali di una violenza inizialmente orientata a colpire la madre ed ex