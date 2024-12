Sport.quotidiano.net - Serie c. Colpo grosso per Castelnovo Monti

91 CMO OZZANO 81 LG: Ettaqy ne, Vozza D., Bucci ne, Reale 16, Brevini 20, Giberti, Bravi 15, Liepins 19, Rossi 12, Morini 6, Ciano ne, Mallon 3. All. Vozza G. CMO OZZANO: Scapinelli, Murati 8, Folli 18, Alberghini ne, Landi, Usman 4, Parenti ne, Carnovali 11, Cardin, Diambo 32, Renzi, Odah 8. All. Grandi. Arbitri: Saraceni e Vaccarella di Bologna. Parziali: 20-20, 41-36, 64-60.dell’LG Competition(18), che infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Ozzano (22) e sale al secondo posto della classifica diC. Gli appenninici provano a fuggire già nel terzo periodo, toccando il 59-44, ma gli ospiti rientrano fino a -2 al 31’, per poi soccombere all’ennesima accelerata di marca locale, con Brevini (20 punti e 8 rimbalzi) sugli scudi.