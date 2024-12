Serie A17turno | Fiorentina-Udinese 1-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.33 Ancora uno stop per ladopo il ko col Bologna.Al 'Franchi' l'passa 1-2 e sale a 23 punti.La Viola si ferma a 31, come la Juventus. Contatto Kristensen-Sottil, Marcenaro chiamato al Var assegna il rigore ai viola che Kean trasforma (8'). Reazione, ma Zemura non inquatra la porta. Kean indugia dopo errore difensivo e Karlstrom rimedia. Lucca a lato. Ripresa. Errore di Ranieri, Ekkelnekamp per Lucca che pareggia(49').L'attaccante bianconero coglie il palo. Thauvin segna col mancino (57'). Palo di Kean.