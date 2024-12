Scende dall’auto dopo essere finito contro il guard rail | Roberto travolto e ucciso a 43 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico incidente stradale ha causato la morte diBertanza, un uomo di 43originario di Offlaga. Il fatto si è verificato domenica 22 dicembre, pocole 20, sull'autostrada A21 in direzione Torino, vicino all'uscita per Manerbio.che la sua auto, una Lancia Y, è finitail, Bertanza è uscito dall'abitacolo cercando di mettersi in salvo, ma è statoda un altro veicolo in transito e ha perso la vita.La macchina che ha colpito l'uomo, nonostante il conducente abbia cercato di evitare l'incidente, era guidata da un 54enne, con un 64enne come passeggero. Entrambi sono rimasti illesi, ma profondamente scossi dall'accaduto.sceso: un morto in A21Nel frattempo, la circolazione in direzione Cremona è stata interrotta e deviata verso l'uscita obbligatoria di Brescia Sud fino a tarda serata, per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale e liberare la carreggiata.