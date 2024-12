Robbie Williams torna a scuola | La lasciai pensando di essere stupido ero solo dislessico

Leggi su Open.online

Un film biografico per ripercorrere la sua vita e un tour mondiale a seguire, il 2025 disembrerebbe pieno di programmi ma ce n’è uno al quale l’ex Take That non ha intenzione di rinunciare, non più perlomeno:re aper gli esami GCSE. Si tratta del General Certificate of Secondary Education, l’esame che gli studenti inglesi devono affrontare arrivati ai 16 anni ma che la star inglese ha saltato a causa del precoce inizio della sua carriera musicale. «Per tutta la vita mi sono sentito davvero– ha dichiaratoal The Sun – quindi ripeterò gli esami GCSE per dimostrare che non sono uno». In età adulta per il cantante è arrivata una diagnosi di dislessia, discalculia e ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività) «ma allora non c’erano queste cose, quindi ho lasciato ladiunoe ci è voluto un sacco di tempo per superarlo».