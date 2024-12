Ilfattoquotidiano.it - Rifiuti, se si vogliono materiali puliti dalla raccolta differenziata non si usino i ‘cassonetti deficienti’

Aumentano i, ma di poco, rimanendo abbondantemente sotto i 30 milioni di tonnellate. (29.296. milioni di tonnellate RSU).La(RD) va al 66,6% con un +1,4%. Il riciclo procede ma lentamente (50,8% segnalando un 15,8% di impurità. Dopo vedremo perché). La discarica raccoglie ormai il 15,8% dei(niente si dice delle ceneri che vanno in discarica dopo incenerimento) mentre l’incenerimento rimane sotto il 19% (con 36 inceneritori – in realtà sono 35 in quanto l’inceneritore di Livorno è chiuso – e 11 co-inceneritori – cementifici -). Al massimo all’inizio anni 2000 gli inceneritori erano 24.Se iaumentano lo si deve al nord dove incrementano del 2,3%, mentre ovunque (centro e sud) calano.La regione che di gran lunga produce piùcon 639 kg pro-capite è l’Emilia Romagna.