Secoloditalia.it - Paura a Torino, ragazzi sparano in strada. Montaruli: “Chiederò di applicare il dl Caivano in periferia” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Un gruppo difa festa all’uscita da un locale, intorno all’ora di cena. Ma un certo punto spunta una pistola, con cui vengono sparati alcuni colpi in aria e per terra. La gente del quartiere è terrorizzata. Qualcuno di loro riprende la scena con lo smartphone, che poi appare profili social poche ore dopo. La pistola probabilmente è una scacciacani, ma la scena è realistica, la pistola sembra vera e si scatenano lae la rabbia. Tra l’altro siamo in unadicomplicata dove da tempo si moltiplicano le proteste per spaccio e criminalità. E’ successo nella tarda serata di domenica al quartiere Aurora, nellanord di, in corso Giulio Cesare all’angolo con via Lodi. Lo riporta La Stampa.Un episodio grave, che ha spinto alcuni abitanti a chiamare le forze dell’ordine e ha indotto la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augustaad intervenire: «al governo diin quest’area diil modello».