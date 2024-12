Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Leone | 23 dicembre 2024

di(23): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 23, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:la vostra energia è al massimo grazie all’influenza favorevole di Marte, che vi dona carica e determinazione. Sarà una giornata dinamica, ideale per organizzare gli ultimi dettagli delle festività natalizie e farvi apprezzare per la vostra leadership e vitalità. Sarete il centro dell’attenzione nelle riunioni familiari e sociali, pronti a regalare sorrisi e buona compagnia. In amore, il clima è positivo: le coppie godono di momenti di intimità e complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro intrigante, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.