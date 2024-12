Sport.quotidiano.net - "Noi arrendevoli nel primo quarto. Non si possono subire 32 punti"

"La partita è stata tutta nel: 32subiti nei primi 10 minuti e 34 nei restanti 30, siamo stati troppoe abbiamo concesso loro di fare tutto ciò che hanno voluto". Questa volta è stato l’impatto iniziale a costare l’ennesimo stop in trasferta alla Benedetto, laddove spesso è sbandata alla distanza, uscendo prematuramente dalle partite. Nei quarti centrali invece, questa volta, la Benedetto ha mostrato il meglio di sé, portandosi però appresso quel fardello di 17di svantaggio accumulati con disattenzione nella prima frazione. "Dopo siamo stati bravi a rientrare, lavorando bene in difesa e impedendogli di segnare a lungo nel terzo– ha detto Di Paolantonio nel post-gara –. Siamo riusciti con merito a tornare a contatto, accorciando a due soli possessi lo svantaggio, ma sbagliando alcuni potenziali tiri per avvicinarci ulteriormente.