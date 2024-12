Quotidiano.net - Nissan, Honda e Mitsubishi si fondono per resistere alle auto elettriche cinesi

Roma, 23 dicembre 2024 – Due fra le più grandi case automobilistiche al mondo si uniscono per far fronte all'inarrestabile crescita delle auto elettriche cinesi e dai dazi promessi da Trump. Nissan, Honda e Mitsubishi Motors confermano infatti il piano di fusione che porterà alla creazione del terzo gruppo mondiale del settore automotive, per tentare di contrastare il predominio dei veicoli elettrici prodotti da case concorrenti cinesi, e in vista dell'applicazione di nuovi dazi con l'avvento della seconda amministrazione Trump, negli Stati Uniti.