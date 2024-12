Spazionapoli.it - Napoli-Verona, da oggi in vendita i biglietti: prezzi e info

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime, dasaranno inper: tutte le, ie i dettagli.Il, dopo due trasferte vittoriose contro Udinese e Genoa, tornerà a giocare in casa nel lunch match di domenica contro il Venezia. Gli azzurri dovranno ancora fare a meno di Buongiorno, da valutare invece lo spazio che potrà avere Khvicha Kvaratskhelia. La gara cotro i ragazzi allenati da Di Francesco si prospetta molto importante per avere la carica giusta in vista del primo match dell’anno contro la Fiorentina, diretta concorrente nelle zone alte della classifica.Si giocherà invece il 12 gennaio il primo match casalingo del 2025 e vedrà gli azzurri affrontare l’Hellas. Proprio quest’, ilha pubblicato tutti ie lermazioni per l’acquisto deiper assistere alla gara allo Stadio Diego Armando Maradona, con lache inizierà quest’