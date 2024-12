Movieplayer.it - Mulan: cinque errori storici presenti nel film

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo insiemeimprecisioni storichenel celebred'animazione Disney degli anni '90,è uno deid'animazione Disney più amati degli anni '90, ma come spesso accade con le pellicole ispirate a eventio leggende popolari, non tutto è fedele ai fatti. La trama racconta di una giovane donna dell'antica Cina,, che sfida le convenzioni sociali travestendosi da uomo per unirsi all'esercito e combattere contro gli invasori Unni, al posto di suo padre. Sebbene ilsia coinvolgente e ricco di significato, ci sono alcune imprecisioni storiche che meritano di essere approfondite. La vicenda ditrae ispirazione dalla ballata cinese risalente al VI secolo, ma, come spesso accade .