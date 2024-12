Mistermovie.it - Mister Movie | Jon Hurwitz annuncia lo sviluppo di uno spin-off di Cobra Kai

Jon Hurwitz, creatore di Cobra Kai, ha rivelato che sta lavorando a un possibile spin-off dello show. Mentre la serie originale si avvicina alla conclusione, con la stagione 6 in arrivo nel 2025, il futuro dell'universo di Karate Kid si fa sempre più interessante. Ecco cosa c'è da sapere sul possibile nuovo progetto.In Arrivo lo spin-off di Cobra Kai?L'universo di Cobra Kai, che ha riportato in auge la saga di Karate Kid, sta per concludersi con la terza parte della sesta stagione, prevista per il 13 febbraio 2025. Tuttavia, i fan possono già prepararsi a nuove avventure nell'universo di Karate Kid. Jon Hurwitz, il creatore dello show, ha recentemente condiviso entusiaste sul suo account Twitter che sta "attivamente lavorando" su uno spin-off, suscitando grande interesse tra i fan.