Milan, De Ketelaere: numeri da urlo. Cosa avrebbe potuto fare con Fonseca?

, Desta giocando in modo sopraffino con l'Atalanta di Gasperini. Anche ieri sera è stato decisivo, con una doppietta d'autore nella rimonta contro l'Empoli. Anche grazie al belga, la Dea si trova in testa in Serie A e non è più una sorpresa ormai. Deè completamente cambiato: con ildi Stefano Pioli è stato un'ombra, un fantasma che ha prodotto un solo assist. Con l'Atalanta, in 74 presenze totali, siamo già a 24 gol e 20 assist (dati transfermarkt).impressionanti, anche considerando il come era arrivato alla Dea. Un attaccante quasi svilito dalla sua brutta esperienza al. Come detto, Stefano Pioli non è mai riuscito a crearli il giusto contesto intorno, mafattocol belga? Sarebbe stato utile? Al momento, Paulopuò contare su un solo giocatore in grado di giocare sul tutto il fronte offensivo e stiamo parlando di Christian Pulisic.