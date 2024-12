Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Fantinelli è il re degli assist. Aradori, finale incandescente

Leggi su Sport.quotidiano.net

6,5 (in 12’ 0/1 da due, 3/6 da tre, un rimbalzo, una persa). Ancora a corto di condizione, ma tiene bene il campo con esperienza e qualità e nelmette 2 triple fondamentali. Gabriel 6 (in 38’ 1/9 da due, 1/6 da tre, 5 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse, 2). Tanti minuti in campo, ma anche tanti errori al tiro dove chiude 2 su 15. L’atteso confronto diretto con Ogden alla fine non ha ne vinti ne vincitori. Battistini 6,5 (in 15’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi). Positivo in attacco, in difesa commette qualche errore di troppo che non fa felice coach Caja, ma è comunque un valido aiuto. Bolpin 6,5 (in 34’ 3/4 da due, 2/7 da tre, 1/1 ai liberi, una recuperata, 4, una stoppata). Due triple per aprire la sfida, poi sparacchia, ma ci mette come al solito difesa e