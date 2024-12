Golssip.it - La Stampa – Juve Stabia, segna il pronipote di Mussolini. Polemiche per l’esultanza dei tifosi

In Serie B ha fatto discutere uno dei due posticipi, quello in cui laha battuto per 1-0 il Cesena. Ed è successo perché il gol della vittoria della squadra di casa è statoto da Romano Floriani. Si tratta deldel duce. Il difensore 21enne di proprietà della Lazio ha esultato portandosi il dito sulla bocca per mettere a tacere chi lo critica. Il quotidiano Laha scritto oggi: "A colpire è stata la reazione dello stadio di Castellammare di. Quando lo speaker ha pronunciato le parole «Hato Romano.», il pubblico ha urlato «», alzando le mani al cielo". Il doppio cognome del ragazzo ha aperto alla polemica, dato che porta sia quello del papà che quello della sua mamma, l'ex deputata Alessandra. Il giocatore, che hato il suo primo gol tra i professionisti, si è soffermato tempo fa proprio sul suo cognome: «Mio bisnonno Benito è stato un personaggio importantissimo per l’Italia.