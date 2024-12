Linkiesta.it - La solidità di Giorgia Meloni e la variabile bizzosa di Capitan Salvini

Improvvisamente, nei giorni scorsi, prima Romano Prodi e poi Elly Schlein hanno evocato la possibilità di elezioni anticipate. Il Professore aveva spiegato: «Nella coalizione esistono tensioni molto forti.finora le ha gestite con abilità» ma non si può escludere che «se dovessero aggravarsi possano portare a tentazioni di elezioni anticipate». Poi la segretaria del Pd aveva detto a Repubblica che «non è escluso» che si possa arrivare alle urne e, infatti, «il nostro obiettivo è far finire il prima possibile un governo che non fa bene al Paese». Insomma, due personalità di questo calibro, a differenza di tutti gli osservatori, vedono la possibilità di un imprevisto showdown della legislatura, proprio in quello che pare il momento di massima forza del governo. Può trattarsi di legittima propaganda per rianimare una base della sinistra alquanto sfiduciata.