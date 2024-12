Anteprima24.it - La galleria Monte Pergola perde pezzi: traffico bloccato

Tempo di lettura: < 1 minutoTornano a cadere calcinacci dalla, lungo il Raccordo Avellino-Salerno,, all'altezza di Solofra.Sul posto tecnici dell'Anas e Vigili del Fuoco per verificare lo stato delle cose e ilè sensibilmentein entrambe le direzioni anche perchè la, a causa di lavori in corso, e percorribile solo in una corsia.Appena lo scorso marzo ( come da foto allegata all'articolo) la caduta di calcinacci dalla volta, avevano sfondato il parabrezza di un'auto in transito, per fortuna gli occupanti non hanno subito conseguenze tranne un grande spavento.FOTO/ Cadono calcinacci in: sfondata auto in transito