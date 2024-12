Lanazione.it - Il week end del Tennistavolo Valdarno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 23 dicembre 2024 – Una vittoria e due sconfitte tra le mura amiche per ilnella giornata di sabato 22 dicembre. La squadra di C2 ha perso per 5 a 2 contro il CIATT Firenze con un punto a testa di William Deventi e Francesco Bagnolesi. Con questa vittoria il CIATT Firenze si trova al primo posto con 10 punti mentre la formazione valdarnese si trova al quarto posto con 6 punti preceduta da TT Firenze e Libertas Siena. In D2 partita combattuta contro ilReggello con due punti di Alessandro Chellini e un punto a testa di Andrea Salvi e Antonio Fabbrini che sanciscono la vittoria finale per 4 a 3. Questa vittoria permette alla squadra valdarnese di mantenere il terzo posto in classifica con 8 punti alle spalle di CIATT Firenze con 12 punti e Sestese con 10 punti.