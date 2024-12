Dilei.it - I film da vedere al cinema durante le feste di Natale

Ledisono il momento perfetto per passare il tempo con le persone che amiamo: non solo cene, giochi da tavolo o giornate sul divano con i nostri programmi preferiti, ma anche una serata aldopo una giornata passata a tavola con la famiglia o facendo shopping natalizio.Quest’anno, le sale ci regalano una selezione di titoli per tutti i gusti: da commedie natalizie ad’animazione e storie d’autore, ecco iche non puoi perdertile festività.Ialledi“Diamanti”I primoda non perdere è Diamanti: una storia corale di Ferzan Ozpetek tutta la femminile che ci porta in una sartoria gestita da due sorelle negli anni ’70: tra costumi di scena e la presenza di una costumista che commissiona i costumi per un importante, la storia gira intorno alle vite delle donne che lavorano e vivono insieme, sviluppando un mosaico di emozioni e conflitti, guidato da interpretazioni straordinarie.