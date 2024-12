Quotidiano.net - Giubileo 2025 al via: quando inizia, le date clou e tutto quello che c'è da sapere

Roma, 23 dicembre 2024 – Dagli artisti agli ammalati, dai giornalisti agli imprenditori, ilspalanca la porta santa della speranza ad ogni categoria sociale. A todos, todos, per dirla con papa Francesco, compresi gli omosessuali che, per la prima volta nella storia giubilare, avranno un pellegrinaggio ufficiale ad hoc nella Roma cristiana. E a ciascun fedele in arrivo nella Capitale, in occasione di uno dei 62 macro eventi inseriti in calendario, sarà concessa l'indulgenza plenaria, cosi come previsto per ogni Anno santo. Pope Francis opens the Holy Door of Saint Peter's Basilica, formally starting the Jubilee of Mercy, at the Vatican City, 08 December 2015. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI La cerimonia d'apertura Incentrato sulla speranza, ilinizierà alle 19 di martedì 24 dicembre, con il rito d'apertura della Porta santa della Basilica papale di San Pietro, presieduto dal Pontefice.