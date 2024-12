Ilfattoquotidiano.it - Fagioli in scatola, pasticche di iodio e rifugi sotterranei: Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia si preparano così all’invasione russa

Loro i russi li conoscono bene e sanno che c’è poco da fidarsi. Per questo motivo i paesi scandinavi hanno avvertito i cittadini su cosa fare per prepararsi a un’eventuale invasione delle truppe di Mosca. Helsinki, ad esempio, punta a utilizzare l’estesa rete di tunnel lunga circa 300 km lungo la quale passano le linee della metropolitana e che, in caso di bisogno, è in grado di diventare una sorta di città sotterranea in cui la popolazione puòarsi. Secondo il censimento avviato nel tre anni fa dal governo, riferisce il Corriere, lapuò contare su 5 milanella sola capitale e altri 50mila sono disseminati nel resto del Paese, per dare assistenza e un tetto sicuro sulla testa entro 72 ore a 4,8 milioni di abitanti sui 5,5 milioni totali.Il mese scorso inle famiglie hanno ricevuto un libro intitolato “In caso di crisi guerra” e stampato in 5 milioni di copie contenente le informazioni necessarie per prepararsi a un conflitto.