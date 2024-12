Esco di qui ed ecco dove mi vedrete Lorenzo scopre le carte al Grande Fratello ed è bufera

Leggi su Caffeinamagazine.it

A stretto giro sono cambiate le cose al: Shaila enon sono più una coppia. E proprio per questo la nuova puntata è attesissima: uno dei blocchi principali di lunedì 23 dicembre sarà sicuramente dedicato agli Shailenzo. Tra il modello e la ballerina ormai sembra esserci una frattura insanabile e, stando ai loro sfoghi dopo il crac, le possibilità di riavvicinarsi sono davvero esigue.Anche in casa si parla molto di loro e del loro rapporto, che è messo in dubbio da diversi inquilini, in particolare da Stefania Orlando ed Eva Grimaldi che appena entrate non hanno nascosto le loro perplessità. C’è da scommetterci che in diretta Alfonso Signorini tenterà di farli riconciliare o quantomeno parlare faccia a faccia, tanto più che è atteso il ritorno della mamma di Shaila.