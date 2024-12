Metropolitanmagazine.it - Emma Bunton rilascia una nuova versione del classico delle Spice Girls, “2 Become 1”

Sorpresa per i fanha presentato unadi “21“, celebre brano del quintetto britannico.Per la2024 della super hit del 1996, “Baby” non è stata accompagnata dalla sua band ma si è avvalsa della collaborazione della Budapest Scoring Orchestra, che ha conferito al brano un’aura natalizia. Negli ultimissimi giorni è apparso un post sul profilo Instagram dell’artista contenente un video della performance :“All’inizio di quest’anno ho avuto la straordinaria possibilità di registrare uno dei miei singoli preferiti, 21, con l’incredibile @budapestscoringorchestra. Sentire che il brano veniva riportato in vita da una talentuosa orchestra mi ha fatto venire la pelle d’oca, è stata un’esperienza magica”presenta su Instagram la suadi “21”21 è il terzo singolo estratto da, album di debutto del quintetto pubblicato nel 1996, arriva dopo il successo di Wannabe e Say You’ll Be There.