Duran l’Aston Villa rifiuta 35 milioni | il Napoli rilancia

Gli azzurri alzano l'offerta per l'attaccante colombiano dopo il rifiuto degli inglesi. Manna al lavoro, ma prima serve la cessione di Osimhen

Il Napoli intensifica i contatti per Jhon Duran. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a investire su nuovo attaccante del Napoli, individuato come erede ideale di Victor Osimhen.

La prima proposta da 35 milioni di euro è stata respinta dal club inglese, ma gli azzurri non mollano la presa. La dirigenza partenopea ha già fatto partire segnali concreti verso Birmingham, preparando un rilancio a 40 milioni per il giovane bomber colombiano.

Il classe 2002, che ricorda molto Duvan Zapata per caratteristiche, si è messo in mostra anche nell'ultima gara contro il Manchester City trovando la via del gol.