Ilnapolista.it - Danilo e Fagioli gli obiettivi, alla Juventus andrebbe Raspadori (Gazzetta)

gliLadelo Sport fail punto sul mercato di gennaio e suglidel Napoli di Conte. Al primo posto c’èil difensore che il tecnico considera più affine alle sue esigenze. C’è quindi da mettere in piedi un’operazione con lache vuole Raspadorti ed è disposta a lasciar partire.Scrive Vincenzo D’Angelo:La cessione di Folorunsho (Fiorentina) costringerebbe Manna a dover cercare anche un centrocampista, per non lasciare Conte con soli quattro giocatori di ruolo in rosa. Ecco perché la Juve diventa l’interlocutore migliore per il Napoli. A Torino ci sono due giocatori in uscita che piacciono molto a Conte e Manna: uno è, l’altro è. Una doppia operazione con la Juve significherebbe essere disposti a sacrificare Giacomo(piace ancheRoma), che a Napoli fatica a trovare spazio e che inveceContinassa vanta tanti estimatori a partire dal tecnico Motta, che lo considera perfetto come alternativa a Vlahovic al centro dell’attacco.