Cotechino | valori nutrizionali e consigli healthy per cucinarlo

Il, croce e delizia delle feste di fine anno è uno dei piatti più amati e cucinati anche in occasione del cenone del 31 dicembre. Che sia calorico non è un mistero: basta assaggiarne una fetta per rendersi conto che si ha a che vedere con un prodotto ricchissimo in grassi e sale, ovvero un attentato per la nostra linea, ma anche per il nostro corpo che nei giorni di festa è chiamato a fare dei grandi sforzi digestivi. Ma vediamo in dettaglio quali sono idele le migliori soluzioni per prepararlo con un occhio di riguardo per la salute e la linea.Cos’èIlè un insaccato, proprio come il salame e la salsiccia e deve il suo nome alla cotica (la cotenna del maiale) che compare tra gli ingredienti base della ricetta. Questo prodotto è ottenuto con derivati del maiale: cotenna, carne macinata, cartilagini e pancetta ed è arricchito con sale, pepe e altre erbe e spezie a seconda della ricetta.