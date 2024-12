Anteprima24.it - Campionato mondiale di Chanbara, ottimi risultati per l’Olimpia Sport: oro per Jacopo Mercone

Tempo di lettura: 4 minutiIl 15 dicembre 2024 a Tokyo la INTERNATIONALASSOCIATON (ISCA) ha organizzato il 48°di(specialità del Kendo) scherma giapponese con spade ad aria compressa, fondata dal maestro Tetsundo Tanabe. Ilprevede principalmente otto specialità di gara con otto armi diverse; gli atleti sono suddivisi in categorie in base all’età ed al grado e possono gareggiare in due specialità. Presenti oltre ottocento atleti, provenienti da diciotto nazioni in rappresentanza di quasi tutti i continenti. In Italia le competizioni sia nazionali che internazionali sono organizzate dalla FESCI, che dopo una lunga serie di allenamenti, raduni e selezioni ha convocato per la Nazionale Italiana sei atleti, tre di sesso maschile e tre di sesso femminile.