Calcio Eccellenza | Mobilieri che vittoria!

Pisa 23 dicembre 2024 – La prima giornata del girone di ritorno nel campionato difa sorridere solo iPonsacco, mentre per Cenaia, Fratres Perignano e Cuoiopelli arrivano tre sconfitte pesanti. Il Cenaia cade in casa contro il Viareggio per 1 – 2. Vantaggio iniziale della squadra di mister Sena con Canessa, ma pareggia il Viareggio con Bibaj Gersi. Nella ripresa i bianconeri conquistano l’intera posta in palio con la rete messa a segno da Bertacca. Cenaia che scivola al settimo posto, Viareggio terzo a meno uno dal Castelnuovo Garfagnana secondo. Questo il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Landucci, Goretti, Bartolini, Di Bella, Cocucci, Pecchia, Ferretti, Puccini, Marcon.