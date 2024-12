Feedpress.me - Auto finisce fuori strada nel Modenese, muore un uomo di 55 anni

Leggi su Feedpress.me

Undi 55ha perso la vita intorno alle 17.30 in un incidentele avvenuto nela Castelfranco, in via Larga . Stando ai primi accertamenti eseguiti sul posto da parte della polizia locale, l'mobilista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo. Non risulterebbe il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 con una ambulanza.