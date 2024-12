Ilrestodelcarlino.it - “Aiutateci a non chiudere”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 23 dicembre 2024 – Ci sono luoghi in cui entri e capisci che lì il tempo si è fermato. Posti in cui il rapporto tra le persone ancora fa la differenza, fa parte della qualità e del sapore di ciò che stai acquistando. Per questo, la notizia che il ’Forno alimentari Fratelli Chiossi’ di Pieve Modolena potrebbe, dopo quasi cent’anni di storia, è di quelle che non si vorrebbero ricevere. “Le voci che stanno circolando purtroppo sono vere. Siamo la quarta generazione che conduce questa attività e fra quattro anni avremmo festeggiato i cent’anni da quando nostro nonno Antonio iniziò il mestiere artigianale del fornaio. Purtroppo oggi dobbiamo fare un pensiero serio se continuare, in quanto l’età inizia a pesare e la salute comincia a vacillare. E nonostante la bellezza del nostro lavoro, a malincuore, dobbiamo anche constatare che non c’è la continuità nella nostra famiglia per poter proseguire; ecco perché abbiamo sparso la voce, per cercare in altre persone la disponibilità nel portare avanti la nostra bella attività”.