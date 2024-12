Lanazione.it - Addio a Daniele Pacini. Il professore col sorriso

Aveva da parte le foto di gruppo di ogni singola classe dove aveva insegnato e ricordava tutti i suoi alunni. Oggi saranno loro a ricordare lui. Sabato sera il professorha lasciato questa terra. Aveva 71 anni. Se n’è andato in punta di piedi, in un modo molto diverso da come aveva vissuto, con allegria e vivacità. Per 35 anni ha insegnato matematica e scienze alle scuole medie Giusti, attuale Comprensivo Caponnetto. Dalle sue lezioni sono passate generazioni intere, migliaia di ragazzi che hanno sempre trovato in lui un punto di riferimento, anche umano. Malato da qualche tempo, si è spento sabato sera nella sua casa, proprio davanti alla scuola, circondato dall’amore della sua famiglia, di sua moglie Roberta, dei suoi figli Marco, Alessandro e Giulia che lascia nel dolore insieme alla sorella Paola e ai nipotini e parenti tutti.