WWE | Shinsuke Nakamura lotterà in NOAH il 1º gennaio

Dopo diverso tempo off screen,è recentemente tornato in azione nei tv show WWE con una rinnovata gimmick. Il giapponese ha subito preso di mira LA Knight e a Survivor Series War Games gli ha strappato di mano lo US Title. Ora il campione si appresta a fare ritorno in Giappone, nell’ambito della partnership in essere tra WWE ein GiapponeTramite un post sui social, la federazione giapponeseha annunciato cheprenderà parte all’evento “The New Year” in programma l’1presso l’iconico Nippon Budokan di Tokyo. Lo US Champion affronterà Ulka Sasaki.lottò inanche ad inizio 2023 affrontando The Great Muta nell’ambito del suo farewell tour, diventando la prima Superstar parte del roster attivo WWE a lottare in