Vernio, l’Asd Cesare Battisti in festa

, 22 dicembre 2024 – Un’atmosfera di allegria e condivisione ha caratterizzato il pranzo sociale della Asd, un appuntamento che è ormai diventato una tradizione per i soci e simpatizzanti del gruppo. L’evento è stato l’occasione per scambiarsi gli auguri di fine anno e celebrare i risultati di una stagione ricca di soddisfazioni. Il presidente Marco Ciani, durante il suo intervento, ha tracciato un bilancio dell’annata appena conclusa, sottolineando i tanti traguardi raggiunti dal sodalizio sportivo. Dai numerosi nuovi tesseramenti alla crescente partecipazione alle gare podistiche locali e nazionali, lasi conferma una realtà dinamica e inclusiva, capace di attrarre sempre più appassionati di corsa. Una comunità in crescita Uno degli aspetti più rilevanti emersi dal discorso di Ciani è stato il costante aumento dei soci, un segnale chiaro di come la passione per il podismo e il desiderio di condividere esperienze sportive siano il cuore pulsante dell’associazione.