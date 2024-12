Isaechia.it - Serena de Ferrari di Mare Fuori svela a Verissimo il sesso del bebè in arrivo (e il particolare nome scelto!)

Solo poche settimane fa l’ex protagonista diDeaveva annunciato tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa (QUI per leggere le sue parole) e proprio ieri l’attrice, ospite di Silvia Toffanin aha parlato della sua gravidanza,ndo anche ildel nascituro e ilche lei e il compagno Gianluca Spettoli hannoper il loro primo figlio.Per prima cosa,ha raccontato le emozioni provate nello scoprire di essere incinta:Ho fatto il test insieme a mia sorella, quando ho scoperto fosse positivo ero spaventata. Ora provo solo gioia. Sono molto felice che sia capitato adesso che sono così giovane, visto che ho 26 anni, così non avremo tanta differenza generazionale. All’inizio ero spaventata, penso sia normale, ma ora c’è tanta gioia.