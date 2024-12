Ilgiorno.it - Riflettori accesi sull’impegno. Dallo scenografo della Scala all’uomo delle Olimpiadi invernali

, Vimercate premia cittadini, imprese e attività che portano in alto il nomecittà. Una passerella piena di significato a Palazzo Trotti, che ha ospitato la cerimonia. Due i riconoscimenti alla memoria, per Enrico Davolio, fondatorecooperativa Aeris "instancabile figura di riferimento del volontariato locale" scomparso 10 anni fa, e Angelo Brandolisio, cardiologo e medicopolisportiva DiPo eCasa di riposo San Giuseppe che se ne è andato da qualche mese, altra figura di riferimento. Ci sono poi l’ex direttoreGazzetta dello sport Andrea Monti, adesso responsabile dell’organizzazioneMilano-Cortina 2026 (per lui ha ritirato l’amico UmbertoCorte), e un “Amico al telefono“, l’associazione che aiuta i più fragili, un’altra realtà storica.