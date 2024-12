Ricerca e Sviluppo Bankitalia | L’Italia resta sotto la media Ue per spesa pubblica

Leggi su Ildenaro.it

In Italia ladiretta in(R&S) in rapporto al Pil si collocava nel 2022 ancoralaUe. E il credito di imposta per spese in R&S è inferiore a quello di altri paesi avanzati; solo per i brevetti e alcuni altri beni immateriali il sostegno fiscale è equivalente. Lo rileva uno studio, intitolato “Innovazione e politiche di sostegno pubblico: un’analisi comparata”,to dalla Banca d’Italia nella collana Questioni di economia e finanza. La crescita del reddito pro capite dipende in larga misura dal progresso tecnologico. Esso, a sua volta, è stimolato dall’attività innovativa, che si realizza anche grazie alla(R&S),e privata, e alla nascita di imprese portatrici di innovazioni in termini di idee, prodotti e processi.