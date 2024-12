Anteprima24.it - Rescigno (Lega): “De Luca svela il suo volto, amico della ‘sua’ poltrona”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidenteRegione Campania mostra il suo vero, nemico dei cittadini e“sua”. La sinistra aveva l’occasione per salvare la casa di migliaia di famiglie campane. Però non ne ha voluto sapere e ha pensato bene di salvare esclusivamente ladi De. I miei emendamenti che consentivano alla Regione Campana di recepire il condono del 2003 sono stati bocciati da un Pd ormai esclusivamente al servizio di clientele e lobby. Fa specie che lo stesso Pd campano abbia invece recepito la normativa del 2003 con cui si prova a costruire la strada per il terzo mandato di De. Un’ipocrisia chela natura di Desua maggioranza: nemici dei cittadini e amici delle poltrone”. Lo dichiara il consigliere regionaleCampania Carmela