Osimhen è già a 12 gol e 5 assist col Galatasaray | Mi hanno aiutato tutti ad adattarmi facilmente

Con la doppietta di oggi contro il Kayserispor, Victorè a quota 12 gol (e 5) in 15 partite disputate col.Numeri impressionanti per l’ex attaccante del Napoli, che sta trascinando il club turco verso la vittoria del campionato; ora sono primi in classifica, a +8 sul Fenerbahçe.Uno dei due gol è arrivato su rigore, mentre l’altro con uno splendido cucchiaio dalla sinistra del portiere.WHATTTT A FINISH FROM VICTOR! 2ND GOAL FOR HIMM! SWEET SWEET GOAL! pic.twitter.com/bdHI2wIihP— Buchi Laba (@BuchiLaba) December 22, 2024Il grande impatto dial: «Miad»Nel post-partita, l’ex Napoli ha dichiarato:«Mi sono adattato moltoa un grande club come il. Mimolto.