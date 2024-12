Iltempo.it - Migranti e giustizia, la maggioranza accelera. Verso il vertice su Albania

Dopo la sentenza nel processo Open Arms, che ha decretato l'assoluzione del vicepremier Matteo Salvini, governo eannunciano unzione in tema die riforma. Sul primo fronte è in primis la premier Giorgia Meloni ad annunciare - dalla Finlandia dove si trova per il"Nord-Sud" - di aver "convocato per lunedì 23 una riunione sul tema dell'per capire come procedere". Una nuova lista di Paesi sicuri per i rimpatri, a livello europeo, non arriverà infatti entro marzo, "ci vorrà più tempo" - ammette la premier che però intanto sottolinea come "la Cassazione abbia sostanzialmente dato ragione al governo italiano sul fatto che è diritto dei governi stabilire quale sia la lista dei Paesi sicuri, mentre i giudici possono entrare nel singolo caso rispetto ma non disapplicare in toto" la normativa interna.