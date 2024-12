Lanazione.it - Le palle del Carnevale “tarocche”, in vendita a 18 euro l’una. A scoprirle la presidente Marcucci

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 22 dicembre 2024 – É entrata in un tabacchino, e il suo sguardo è caduto subito sul Burlamacco. Stampato, perfetto, su alcunedi Natale in ceramica. “E queste?” ha chiesto alla commessa. “Queste – ha risposto la tabaccaia, con un accento del Nord – vengono 18. Sono in ceramica, e il logo – ha aggiunto con dovizia di particolari – è quello ufficiale della Città di Viareggio”. Peccato che quella cliente fosse Marialina, ladella Fondazione. L’ente che il marchio di Burlamacco l’ha acquistato (dalle eredi del papà della maschera, Uberto Bonetti) e del quale, ormai da anni, detiene i diritti. “Diritti che – ha spiegato– possono essere concessi solo dalla Fondazione”. E chi li usa impropriamente è dunque sanzionabile. Di fronte alla tabaccaianon ha battuto ciglio e ha acquistato, per 36, duedi Natale col Burlamacco.