Le aree di sosta per i camper a favore del turismo en plein air

Novità in merito allenel nuovo Testo unico regionale del. A parlarne, Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva, fra i promotori. 1 Perché è importante promuovere ilenair in Toscana?"Ritengo molto positiva l’intuizione di disciplinare lediper renderle strutture ricettive e non semplicidi parcheggio, ma anche per alleggerire i vincoli normativi e favorire che ne nascano di nuove con maggiore facilità". 2 Come sarà possibile realizzare un’area di?"La competenza previsionale spetta ai Comuni. Potranno farlo loro stessi oppure i privati con vincoli molto semplificati rispetto ai campeggi. Finora, infatti, sono nate pochediper ilenair in Toscana, proprio perché i vincoli erano eccessivamente stringenti".