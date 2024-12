Quifinanza.it - Lavoro domenicale, più soldi anche senza contratto collettivo: lo dice la Cassazione

Leggi su Quifinanza.it

In tema di riposi settimanali, il decreto legislativo n. 66 del 2003, all’art. 9, stabilisce che il lavoratore ha diritto – ogni 7 giorni – a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da sommare con le ore di riposo giornaliero. Allo stesso tempo, l’art. 9 ci indica che il riposo settimanale può essere fissato in un giorno differente dalla domenica qualora, per esigenze tecniche, motivi di pubblica utilità o interessi della collettività, sia necessario svolgere la prestazione di domenica.Con una sentenza di pochi giorni fa – la n. 31712 – laha ricordato che al dipendente tenuto a lavorare nel giorno dedicato per antonomasia al riposo, spetta un’adeguata compensazione, che non può esaurirsi nello spostamento del giorno di festa ad altro giorno della settimana.