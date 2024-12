361magazine.com - L’addio a Ballando di Pasquale La Rocca in diretta

Lainha annunciato il suo addio acon le StelleLa, poco prima del verdetto della finale, ha chiesto la parola a Milly Carlucci e ha annunciato il suo addio acon le Stelle. Questo del 2024 è il suo terzo anno di fila a. In questa edizione che è giunta al termine aveva iniziato il suo percorso con Nina Zilli, che si è dovuta ritirare per via di un infortunio. Poi, poche puntate prima della finale, il maestro è tornato in gara con Federica Pellegrini.I due nonostante il poco tempo a disposizione hanno fatto insieme un bellissimo lavoro e sono riusciti ad arrivare in finale, classificandosi al secondo posto.Leggi anche–>con le Stelle, chi ha vinto l’edizione 2024 e classificaPoco prima del verdetto ieri seraha chiesto la parola a Milly e dopo averla ringraziata insieme a tutto il cast ha annunciato: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista.