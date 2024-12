Ilgiorno.it - La suora e la volontaria cittadine onorarie

Nella sala consiliare c’è stata la premiazione di due cittadini benemeriti e due onorari. Come ha evidenziato il sindaco Luca Santambrogio: "Queste persone rappresentano esempi di impegno e di generosità". Il primo è Franco Gattoni, presidente del corpo musicale “La Cittadina“ e "per il suo ruolo di assessore alla Cultura, per essere stato co-fondatore dell’iniziativa del sentiero Meda-Montorfano, per aver promosso il restauro degli affreschi della chiesa di San Vittore". Cittadinanza onoraria a suor Giuliana (Angelina Galli) "fondatrice della comunità “Mamre“ e guida del corpo di volontari dell’Istituto di carità “Piccola casa della divina provvidenza“ di Torino". Al filantropo Filippo Marelli è stata conferita la benemerenza civica "per aver fornito un’importante risorsa educativa per le future generazioni, donando la sua collezione di fossili".