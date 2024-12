Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio dell’arcivescovo: "Saranno giorni di riflessione . Le sfide post-pandemia e l’attesa del Giubileo"

A pochidal Natale l’arcivescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni traccia un bilancio dell’anno che si sta concludendo, con lo sguardo rivolto all’apertura ufficiale del2025 che inizierà per le singole diocesi di tutto il mondo il 29 dicembre. Vescovo Ghizzoni, qual è dal suo punto di vista il bilancio di questo 2024? "Dal punto di vista del cammino ecclesiastico abbiamo fatto fronte alle solite attività, ai soliti appuntamenti. Erano stati più eccezionali gli anni precedenti". A causa della? "Subito dopo lasono accadute cose eccezionali e le ricadute sono state importanti, anche per la chiesa. In particolare per quanto riguarda le attività dei giovani e degli anziani". Ora la situazione com’è? "È un po’ migliorata, anche se con grande fatica. Di sicuro la situazione non è tornata ai livelli del ‘pre Covid’.