Quifinanza.it - Golden Goose approda a Verona: ecco il nuovo store a un passo dalla Casa di Giulietta

Ilsi estende su quasi 300 metri quadri, con un design ispirato alla prima sede dia Marghera, Venezia. Pareti e pavimenti in cemento grezzo donano un’estetica industriale, arricchita da mobili vintage in legno di recupero e banconi a specchio, che aggiungono un tocco di calore e raffinatezza. Souvenir d’archivio raccolti durante i viaggi del team adornano lo spazio, creando un racconto visivo delle molteplici fonti di ispirazione del brand.Al centro dello, un laboratorio artigianale cattura l’attenzione, con sneakers sospese dal soffitto che evocano la tradizionedi esporre le scarpe al sole per ottenere la celebre ingiallitura vintage. Questo spazio è dedicato alla Co-Creation, un’esperienza unica in cui i clienti possono personalizzare i propri prodotti.