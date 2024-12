Tvpertutti.it - GF, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si baciano: scoppia armadio-gate

Leggi su Tvpertutti.it

Il Grande Fratello continua a sorprendere il pubblico con momenti inaspettati, inclusa la rottura tra Lorenzo e Shaila. Questa volta i riflettori sono puntati suDi, protagoniste di una vicenda che ha già conquistato il cuore dei fan e acceso le discussioni sui social. Dopo il coming out die il loro avvicinamento nelle ultime settimane, le due concorrenti si sono lasciate andare a baci e tenerezze davanti alle telecamere. La serata si è poi trasformata in un vero e proprio, con i telespettatori incollati agli schermi per scoprire cosa sia successo lontano dagli occhi indiscreti della casa.Dihanno deciso di non nascondere più il loro legame. Durante la serata di sabato 21 dicembre 2024, le due si sono scambiate baci e momenti di tenerezza davanti agli altri inquilini, lasciando trasparire una complicità sempre più evidente.