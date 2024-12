Amica.it - Ecco perché le donne orientali hanno una pelle perfetta

Leggi su Amica.it

Arrivano dalla Corea ma anche dal Giappone: le lozioni viso sono il gesto di bellezza ancestrale dellema solo negli ultimi annidavvero preso piede in Occidente. Ad averle importate con successo nella nostra beauty routine quotidiana sono stati marchi come Sensai e Shiseido. Non tutti sanno, infatti, che proprio Shiseido ha fatto della lozione viso il suo primo prodotto cosmetico in assoluto: già nel lontano 1897, la Maison lanciò l’acqua di trattamento Eudermine che ancora oggi è sul mercato con una formula aggiornata a base di estratto di kefir fermentato e yuzu.Lozione viso: cos’èMa cosa sono le lozioni viso? E come si usano? Nonostante le formule in commercio spesso non siano propriamente acquose come quelle delle lozioni originali ma ibridea metà tra il tonico e il siero, le nuove lozioni viso non differiscono da quelle di un tempo in quanto a funzione: rappresentano, infatti, il primo step della beauty routine di trattamentopreparano laal siero e alla crema.